Vefat eden 35 yaşındaki milli boksör Seyda Keser'in cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.
Keser için Göynücek ilçesine bağlı Gediksaray Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Seyda Keser'in naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene Keser'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, eski milli güreşçi Mahmut Demir ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Spor › Milli Boksör Seyda Keser Toprağa Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?