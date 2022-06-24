Milli boksörler Akdeniz Oyunları'nda yumruklarını altın madalya için sallayacak - Son Dakika
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Milli boksörler Akdeniz Oyunları'nda yumruklarını altın madalya için sallayacak

24.06.2022 12:13
Milli boksörler Akdeniz Oyunları'nda yumruklarını altın madalya için sallayacak

Kadın ve erkek boks milli takımları, 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'ndan altın madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Kadın ve erkek boks milli takımları, 25 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek Akdeniz Oyunları'ndan altın madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayarak Cezayir'e giden milli takımda Türkiye'yi kadınlarda Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer ve Busenaz Sürmeneli; erkeklerde ise Samet Gümüş, Batuhan Çiftçi, Hakan Doğan, Kerem Özmen, Necat Ekinci, Serhat Güler, Kaan Aykutsun ve Burak Aksın temsil edecek.

Kadın Boks Milli Takımı Antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda büyük başarı elde ettiklerini hatırlattı.

Dünya Şampiyonası'na giderken altın madalya hedefi koyduklarını hatırlatan Yiğit, "Dünya Şampiyonası'na öncesinde 'Altın madalya alacağız' demiştik. Çok şükür şampiyon olduk. Burada da hedefimiz belli. İyi çalışıyoruz. Çok iyi uyumumuz var. Orada yine elimizden gelenin en iyisini yapıp geleceğiz. Bizim hedefimiz hiç şaşmaz. Dünyanın en iyisi olduğumuzu gösterip geleceğiz." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'na giderken altın madalya hedefi koyduklarını belirten Yiğit, "Dünya Şampiyonası öncesinde, 'Altın madalya alacağız' demiştik. Çok şükür, şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

Takım olarak çok iyi uyumları bulunduğunu vurgulayan Yiğit, "En iyi şekilde ülkemizi temsil edip dönmeyi düşünüyoruz. Bizim hedefimiz takım olarak hedefimiz her zaman, gittiğimiz her yerde şampiyon olmak. En iyisini yapıp geleceğiz inşallah." şeklinde konuştu.

Levent Yaman: "Akdeniz Oyunları'nda elimizden gelen çabayı göstereceğiz"

Erkek Boks Milli Takım Antrenörü Levent Yaman da kampın verimli geçtiğini dile getirerek, "Akdeniz Oyunları'nda da elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sporcularımızın performanslarına güveniyoruz. Güzel bir antrenman devresi geçirdik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Fas ile yaptığımız ikili kamp çok verimli oldu. İnşallah meyvesini Akdeniz Oyunları'nda alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli boksör Ayşe Çağırır ise Dünya Şampiyonası'nda 5 altın 2 bronz alarak takım halinde şampiyon olduklarını anımsatarak, "Dünyada kadın boks takımı olarak rol model olduk. Hedefimiz Akdeniz Oyunları. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah altın madalyalar alıp evimize döneceğiz. Uyumlu şekilde çalışıyoruz. Bir dünya şampiyonu olarak Akdeniz Oyunları'nda da tekrar şampiyon olacağım." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli boksörler Akdeniz Oyunları'nda yumruklarını altın madalya için sallayacak - Son Dakika

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