Milli Buz Patenci Furkan Akar, Dünya Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 Metre Final B Yarışında 9. Oldu

Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ile Yollar Ayrıldı

Trendyol 1.Lig takımlarından Bandırmaspor, evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımın play-off hedefine odaklanması için yeni bir enerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtildi ve Eroğlu'nun yönetim kuruluna yardımcı olmak adına vedaya hazır olduğu ifade edildi.