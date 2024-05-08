Milli dağcı Tunç Fındık, üçüncü kez Everest Dağı'na çıkmak için ana kampa ulaştı - Son Dakika
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Spor

Milli dağcı Tunç Fındık, üçüncü kez Everest Dağı'na çıkmak için ana kampa ulaştı

Milli dağcı Tunç Fındık, üçüncü kez Everest Dağı\'na çıkmak için ana kampa ulaştı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Tunç Fındık, Everest Dağı tırmanışı için ana kampa dahil oldu. Son bir aydır Himalayalar'da yüksek dağlara tırmanarak yükseğe uyum sürecini ilerleten Fındık, önümüzdeki haftalarda Everest Dağı üzerinde yükseğe uyum programını tamamlayacak. Daha sonra oksijen desteği kullanmadan mayıs ayı sonunda zirveye tırmanışına başlayacak.

08.05.2024 21:39
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Milli dağcı Tunç Fındık, üçüncü kez Everest Dağı'na çıkmak için ana kampa ulaştı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tunç Fındık, Everest Dağı tırmanışı için ana kampa dahil oldu.

Son bir aydır Himalayalar'da uzun trek ve 5000-6000 metre üstü dağlara tırmanarak yükseğe uyum sürecini ilerleten Tunç Fındık, önümüzdeki haftalar içinde Everest Dağı üzerinde yükseğe uyum programını tamamlayacak. Ardından ay-yıldızlı dağcı, mayıs ayı sonunda uygun zamanın gelmesi ile zirveye oksijen desteği kullanmadan tırmanışına başlayacak.

Kaynak: AA

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