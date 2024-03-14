Milli Erkek Hentbol Takımı\'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, gençlik ile tecrübeyi harmanlayarak dengeli bir takım oluşturmak istiyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, gençlik ile tecrübeyi harmanlayıp "dengeli" bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.
Milli takım, İspanyol başantrenör Daniel Gordo yönetimindeki ikinci kampını Ankara'da gerçekleştiriyor.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çalışmalarını sürdüren milli takımın yeni başantrenörü Gordo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Takım olarak aşama kaydettiğimizi, oyuncularla daha iyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum." dedi.
İstediği sistemi oluşturmaya başladığını anlatan Gordo, "Takımla geçirdiğimiz her an bizim ilerleyişimiz açısından olumlu. Bu, çalışma disiplini olarak doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Bizim yapmaya çalıştığımız, genç oyuncuların enerjisi ile tecrübeyi harmanlayıp güzel, kuvvetli, dengeli bir takım oluşturmak." ifadelerini kullandı.
İkinci ay önce göreve gelen Gordo, milli takımdaki oyuncuların seviyesiyle ilgili soruya, "Bireysel olarak oyuncularımızın kalitesi aslında iyi fakat takım halinde daha fazla zaman geçirmemiz gerekiyor. Avrupa seviyesine baktığınız zaman şu anda biz aşağılarda sayılabiliriz ama çalışmalarımızı, takımı hızlı bir şekilde ileriye taşımak için yapıyoruz." yanıtı verdi.
Hedef "büyük turnuvalara" katılmak
Milli takımdaki hedeflerini üç başlık altında sıralayan İspanyol başantrenör, "Birincisi takıma yeni fikirler benimsetmek. İkincisi daha önce yarışmadığımız bir organizasyonun içinde olmak. Bu, dünya ve Avrupa şampiyonaları olabilir. Üçüncüsü de bu iki amacın uğrunda çok çalışmak." diye konuştu.
Türkiye Hentbol Federasyonunun altyapıdan A takıma kadar bir sistemi oyunculara benimsetmek üzerine çalıştığının altını çizen Gordo, şöyle devam etti:
"Bunu da bütün kulüplerimizle paylaşıyor. Bu yapılan çalışmanın amacı sporcularımızı, genç yaştan profesyonel seviyeye kadarki süreçte yapılan günlük egzersizlere, oynanan klasik setlere, savunma ve hücum prensiplerine aşikar hale getirmek. Genç bir sporcu üst seviye yaş grubuna geldiği zaman bütün çalışmalara hakim oluyor. Sistemi bilerek geliyor. Bunları bir daha baştan anlatmak için zaman kaybetmiyorsunuz, sadece ilerlemeye odaklanıyorsunuz. İspanya bunu daha önce yaptı. İspanya'da genç ve profesyonel oyuncular belli bir sistem çerçevesinde çalışıyor. En önemlisi, sistem oluşturmamız."
Daniel Gordo, yurt dışında oynayan oyuncu sayısının artmasının milli takımın gelişimine katkı sağlayacağını, Brezilya ve Faroe Adaları milli takımları örnekleriyle anlattı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'e ilişkin gözlemlerini de paylaşan Gordo, "Milli takım oyuncularımızla burada çalışırken, İspanya 1. ligdeki takımda çalışıyormuş gibi hissediyorum. Bu, kulüplerimizin iyi çalıştığının göstergesi. Bir yandan da bütün kulüplerimizin ilk 5 kulüp gibi çalışması gerekiyor ki hentbolun seviyesi lig olarak artsın ve dolayısıyla milli takıma sirayet etsin. Herkesin aynı çalışma prensibini sahiplenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Milli Erkek Hentbol Takımı'nın yeni başantrenörü Daniel Gordo, gençlik ile tecrübeyi harmanlayarak dengeli bir takım oluşturmak istiyor - Son Dakika
Efeler Belediyesi tarafından yapılan Umurlu Halı Sahası, yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tüm halkı açılış törenine davet etti.
Türkiye Üniversitelerarası Salon Atletizm Şampiyonası'nda ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencileri Melike Malkoç Özdemir ve Doğukan Kilcioğlu, Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada Melike Malkoç Özdemir kadınlar 60 metre kategorisinde, Doğukan Kilcioğlu ise erkekler 60 metre engelli koşusunda birinci oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, başarılarından dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alan oyunuyla tamamlandı. Manisa FK, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Çorum'a hareket edecek.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Emektar ve BESYO öğrencisi Suat Özsular, T200 Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyonluk elde etti. Emektar, 35+ Tek Erkekler kategorisinde birinci olurken, Özsular ise 18+ Tek Erkekler kategorisinde birinci oldu. ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sporun üniversite için önemini vurgulayarak başarılarının devamını diledi.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında görev alacak. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan maçı Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belirlendi. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler arasında Erkan Özdamar, Erdem Mertoğlu, Oğuzhan Aksu, Mustafa Kürşad Filiz, Alpaslan Şen, Sarper Barış Saka, Ayberk Demirbaş, Batuhan Kolak ve Ali Yılmaz yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belirlendi. Yarın oynanacak maçlarda Oğuzhan Çakır, Bahattin Şimşek, Emre Kargın, Cihan Aydın, Burak Pakkan ve Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Pazar günü ise Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Burak Şeker ve Halil Umut Meler maçları yönetecek.
15 yaşındaki karate sporcusu Beyza Kılıç, doğuştan mukopolisakkaridoz tip 6 hastası ve albino olarak dünyaya gelmesine rağmen görme ve işitme engeline rağmen önemli başarılara imza atıyor. Kılıç, Türkiye Büyükler - Para Karate - Veteranlar - İşitme Engelliler Karate Şampiyonası'nda birincilik elde ettikten sonra şimdi hedefi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milli sporcu olmak.
Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz hizmete sunulan Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'nda ilk kez olta balıkçılığı yarışması düzenlendi. Yarışmada 42 yarışmacı olta attı ve ödüller sahiplerini buldu.
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 Premier Lig'in ikinci ayağı, yarın Antalya'da başlayacak. Organizasyonda 60 ülkeden 380 sporcu yarışacak ve Türkiye'yi 12 kadın ve 15 erkek sporcu temsil edecek.
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nde yeni sezon öncesi kulüp temsilcileriyle teknik toplantı yapıldı. Toplantıda, lige katılım evraklarını eksiksiz teslim eden kulüplerin fikstür ve kura çekimine katılabileceği, lige katılmayan kulüplerin ise ihraç edileceği kararı alındı. Sezonun başlama tarihi 27-28 Nisan olarak belirlendi.
Sizin düşünceleriniz neler ?