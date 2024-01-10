Milli eskrimciler, beş farklı ülkede kürsü mücadelesi verecek

Milli eskrimciler; Fransa, Slovakya, Polonya, Büyük Britanya ve Tunus'ta kürsü mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-14 Ocak tarihlerinde Büyük Britanya Cardiff'te Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, Fransa'nın başkenti Paris'te ise Büyükler Flöre Dünya Kupası düzenlenecek.

Tunus'ta 12-14 Ocak tarihlerinde Kılıç Grand Prix, aynı tarihlerde Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya Poznan kentinde EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası yapılacak.

Organizasyonlarda toplam 62 eskrimci ter dökecek.