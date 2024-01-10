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Milli eskrimciler, beş farklı ülkede kürsü mücadelesi verecek - Son Dakika
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Milli eskrimciler, beş farklı ülkede kürsü mücadelesi verecek

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli eskrimciler Büyük Britanya, Fransa, Slovakya, Polonya ve Tunus'ta düzenlenecek olan uluslararası turnuvalarda mücadele edecek. Büyük Britanya'da Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, Fransa'da Büyükler Flöre Dünya Kupası, Tunus'ta Kılıç Grand Prix, Slovakya'da EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası ve Polonya'da da aynı turnuva düzenlenecek. Toplamda 62 eskrimci, bu organizasyonlarda ter dökecek.

Milli eskrimciler, beş farklı ülkede kürsü mücadelesi verecek
10.01.2024 - 14:51,
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Milli eskrimciler; Fransa, Slovakya, Polonya, Büyük Britanya ve Tunus'ta kürsü mücadelesi verecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-14 Ocak tarihlerinde Büyük Britanya Cardiff'te Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası, Fransa'nın başkenti Paris'te ise Büyükler Flöre Dünya Kupası düzenlenecek.

Tunus'ta 12-14 Ocak tarihlerinde Kılıç Grand Prix, aynı tarihlerde Slovakya'nın başkenti Bratislava ve Polonya Poznan kentinde EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası yapılacak.

Organizasyonlarda toplam 62 eskrimci ter dökecek.

Kaynak: AA
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