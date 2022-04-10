Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu

10.04.2022 10:46
Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin bu alandaki ilk şampiyonu olan 'Solhan Ayak Tenisi Takımı' sporcularının da içinde yer aldığı milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin bu alandaki ilk şampiyonu olan 'Solhan Ayak Tenisi Takımı' sporcularının da içinde yer aldığı milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce kurulan Solhan Ayak Tenisi Takımı, Türkiye'nin bu alandaki ilk şampiyonları olarak tarihe geçmişti. Gösterdikleri başarılarla adından söz ettiren sporcular, Milli Takım daveti alarak Antalya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasına katıldı. Şampiyonada Solhan Ayak Tenisi takımı sporcularının da yer aldığı milliler, yarı finalde Moldova'ya 2-1 mağlup olurken, Danimarka'yı setlerde 2-0 yenerek üçüncü oldu. Milli formayı terleten ve önemli bir başarı skalası yakalayan sporcular, Solhan'a dönerek antrenmanlarına yeniden başladı. Solhan kapalı spor salonunda antrenman yapan sporcular, sonbahar aylarında Katar'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nda davet gelmesi durumunda milli formayı giymek istediklerini belirtti.

Turnuvanın ilk karşılaşmasında sakatlanarak turnuvaya devam edemediğini dile getiren sporcu Serdar Demir, " Alanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda triple men kategorisinde Türkiye olarak üçüncü olduk. Takım arkadaşlarım, Furkan Yayan, Muhittin Ülger, Cumali Kılınç, Turancan Coşkun ve Barış arkadaşımız ile birlikte iyi bir derece elde ettik. İlk defa katıldık bu turnuvaya. Bu turnuvadan sonra Katar'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına da katılmak istiyoruz. İnşallah orada da ülkemizi en iyi temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de yeni yaygınlaşmakta olan bu spor Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bünyesine alındıktan sonra inşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Yakın zamanda bu müjdeli haberi de Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'ndan bekliyoruz. Ayak tenisi ile birlikte inşallah daha güzel günler göreceğiz" dedi.

"Bu sürece aynı şekilde aynı ciddiyetler devam edeceğiz"

Aktif bir şekilde çalıştıklarını aktaran sporculardan Muhittin Ülger ise "Ayak tenisi Türkiye Şampiyonu olmuştuk. Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonu olduktan sonra beş ay bir süreç geçirdik ve bunu verimli bir şekilde Solhan'da spor salonumuzda aktif bir şekilde çalıştık. Avrupa Şampiyonasına gittik. Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olduk. Bu sporu seviyoruz. Emek çekiyoruz ve bundan sonra tekrar antrenmanlarımıza başladık. Bu sürece aynı şekilde aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Gelişmekte Olan Sporlar Federasyonu'na katılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şampiyonadan dönem sporcular, takımın tanıtımında her zaman yanlarında oldukları Solhan İlçe İHA muhabirine milli takımın imzalı formasını hediye etti. - BİNGÖL

Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu
Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu

YORUMLAR
500
Geleceğin sporu HADO Espark'ta Geleceğin sporu HADO Espark'ta Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu Milli sürat patenci Furkan Akar, Short Track Dünya Şampiyonası'nda 6. oldu

Türkiye, Bingöl, Solhan, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
10:11 Bebekli kadın sürücüye trafikte dehşeti yaşatmıştı! O magandanın görüntüleri ortaya çıktı!
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
08:40 Münevver Karabulut cinayetinde dikkat çeken gelişme! Acılı baba: Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmıyorum, mezarı açılsın
08:38 Trafik magandası İstanbul'un göbeğinde terör estirdi! Aracında bebeği olan kadın sürücü o anları saniye saniye kaydetti
08:02 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic açıkladı: Türkiye'den Bayraktar TB2 alacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 10:53:29. #1.13#
SON DAKİKA: Milli formayı giyen sporcular, Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement