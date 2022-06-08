Milli futbolcu Sinik: "Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Milli futbolcu Sinik: "Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz"

08.06.2022 01:02
Milli futbolcu Sinik: "Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz"

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı Litvanya maçında 2 gol atmanın gururunu yaşıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı Litvanya maçında 2 gol atmanın gururunu yaşıyor.

Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile üçüncü kez milli maç heyecanına ortak oldu. Ay-yıldızlı formayla ilk kez ilk 11'de, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki Litvanya karşılaşmasında görev alan 23 yaşındaki oyuncu, mücadelenin 2'nci ve 14'üncü dakikalarında attığı gollerle A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 6-0 galip ayrılmasında önemli rol oynadı.

Sinik, maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli forma altında ilk goller. Tüm takım arkadaşlarıma ve destekleyen herkese teşekkürler. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi Antalyaspor, milli formayla Litvanya maçında iki gol atan futbolcusu Doğukan'ı kutladı Antalyaspor, milli formayla Litvanya maçında iki gol atan futbolcusu Doğukan'ı kutladı
Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Doğukan Sinik, Litvanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Sinik: 'Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıta bir zam daha geldi! Motorinin fiyatı 1 lira 95 kuruş arttı
00:21 YPG/PKK destekçisi milletvekili Amineh Kakabaveh İsveç hükümetine resmen şantaj yaptı
00:19 Litvanya galibiyeti sonrası Stefan Kuntz'dan Halil Dervişoğlu açıklaması geldi
23:45 Ümit Özdağ, "askerlik yapmadı" iddiasına paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi
23:41 Çöpe atılan domates ve salatalık görüntüleri tepki çekmişti! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
23:33 A Milli Takım, deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup etti
23:28 İmamoğlu'nun 24 ilçede toplam 35 yeni okul spor salonunun açılışını yapmasıyla ilgili konuşan AK Partili Göksu: Kurdele belediyeciliği
23:18 U18 Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı! Tolunay Kafkas'a tepki yağdı
22:34 Güldür Güldür Show'da bu kez 6'lı masayla ilgili skeç hazırlandı
22:32 Litvanya maçında Doğukan Sinik şov yaptı! Attığı iki golle üstünlüğü getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 01:18:38. #1.13#
SON DAKİKA: Milli futbolcu Sinik: "Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement