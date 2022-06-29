Milli golfçüler, Avrupa'dan 6 kupayla dönüyor - Son Dakika
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Milli golfçüler, Avrupa'dan 6 kupayla dönüyor

29.06.2022 20:01
Milli golfçüler, Avrupa'dan 6 kupayla dönüyor

Polonya Golf Federasyonu'nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, 27-29 Haziran tarihleri arasında Polonya'da yer alan Sobienie Krolewskie Golf & CC'da gerçekleştirildi.

Polonya Golf Federasyonu'nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, 27-29 Haziran tarihleri arasında Polonya'da yer alan Sobienie Krolewskie Golf & CC'da gerçekleştirildi. Milli sporcular, düzenlenen müsabakalar sonunda aldığı başarılı sonuçlarla, toplamda 6 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden toplamda 65 sporcunun katılım sağladığı turnuvada, sporcular U21, U18, U15, U12 ve U10 kategorilerinde sahaya çıktılar. Organizasyonda, TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek'in önderliğinde Türkiye'yi İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil etti. Müsabakalara ayrıca, bireysel olarak Türk sporculardan Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir de katılım sağladı. Oynanılan müsabakanın final raundunun sonunda, kadınlar U21 kategorisinde İrem Demir toplamda 222 (+9) gross skorla, erkekler U18 kategorisinde Can Gürdenli toplamda 215 (+2) gross skorla, genç kızlar U15 kategorisinde Deniz Sapmaz 224 (+11) gross skorla üç raund boyunca zirveyi hiç bırakmadan kendi kategorilerinde birinci oldular. Erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan toplamda 216 (+3) gross skorla üçüncü oldu. Genel klasmanda milli sporculardan, kadınlarda İrem Demir 222 (+9) gross skorla birinci, Zeynep Süalp 223 (+10) gross skorla ikinci, Deniz Sapmaz 224 (+11) gross skorla üçüncü, erkeklerde Can Gürdenli, toplamda 215 (+2) gross skorla üçüncü sırada organizasyonu tamamladı. Ayrıca bireysel olarak katılan Türk sporculardan kadınlar U18 kategorisinde Zeynep Süalp toplamda 223 (+10) gross skorla, erkekler U15 kategorisinde Can Marko Özdemir toplamda 243 (+30) gross skorla, üç gün süren müsabakalar boyunca liderliklerini bırakmadan kendi kategorilerinde birinci oldular.

Türk sporculardan Can Gürdenli, Can Marko Özdemir ve Deniz Sapmaz göstermiş oldukları bu başarılarla 2023 yılında İrlanda'da düzenlenecek olan "Şampiyonlar Şampiyonası" müsabakasına katılmaya hak kazandılar. Dereceye giren sporcular, final raundunun ardından düzenlenen ödül töreniyle kupalarını aldı.

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Kaynak: DHA

Polonya, Spor, Son Dakika

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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