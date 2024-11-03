Milli Güreşçi Hüseyin Memioğlu, Kırık Kaburgasıyla Dünya Şampiyonasında Üçüncü Oldu - Son Dakika
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Milli Güreşçi Hüseyin Memioğlu, Kırık Kaburgasıyla Dünya Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Milli Güreşçi Hüseyin Memioğlu, Kırık Kaburgasıyla Dünya Şampiyonasında Üçüncü Oldu

Hüseyin Memioğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda, mücadele esnasında kaburgası kırılmasına rağmen üçüncülük elde etti. Memioğlu, mücadele sırasında gösterdiği azmin ve motivasyonun önemine vurgu yaptı.

03.11.2024 13:05  Güncelleme: 13:07
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ikamet eden milli güreşçi Hüseyin Memioğlu, katıldığı Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda kırılan kaburgasına rağmen üçüncü olmayı başardı. Memioğlu, "Rakiplerim ile adeta savaşırcasına mücadele ettim" dedi.

Hırvatistan'ın Porec şehrinde 8-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 2024 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda Sapancalı sporcu Hüseyin Memioğlu, önemli bir başarıya imza atarak üçüncü oldu. Memioğlu, müsabaka sırasında kaburga ve kulak kıkırdağının kırılmasına rağmen müsabakaları bırakmadı. Antrenman sürecini anlatan Memioğlu, "Triatlon etaplarımız, yüzme, bisiklet, tepe koşusu ve yayla koşuları ile sürmüştü. Bunun yanında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde yapmış olduğumuz güreş antrenmanlarıyla formumuzun zirvesine ulaşmış olduk. Formumuzun zirvesine giderken bunu da dünya şampiyonluğu ile yaşadık" dedi.

"Rakiplerim ile adeta savaşırcasına mücadele ettim"

Yaptığı 5 maçta hakem tarafından pasivite görmediğini belirten Hüseyin Memioğlu, "Rakiplerim ile adeta savaşırcasına mücadele ettim. Geri adım atmadım ve üçüncü oldum, nasipte bu varmış. Yerimizden memnun olamadık. Altın madalyaya motive olarak gittik. Gurup finalinde yenildiğimiz maçta öndeyken kişisel hatamızdan dolayı puan verdik ve altın madalyadan üçüncülüğe uzamış olduk. Bir gün süren bu süreçte 5 maç yaptık. Anlatmak gerekirse o bir güne çok şeyler sığdı. İnanın bir kitap yazılır. Çünkü motivasyon, oradaki atmosferin büyüklüğü sonuçta bir Dünya Şampiyonası. Tüm ülkeler ve tüm takımlar çok iyi hazırlanmış gelmişler. Biz tabii onlardan daha iyi hazırlandığımız için tek pasivite dahi görmedik. Hocam Zafer Başar ile çok mükemmel uyum içerisinde 5 maçımızı yaptık" diye konuştu.

"Bizim için sabır mücadelesi oldu ve maçı 7-1 kazandım"

Kırılan kaburgasına rağmen şampiyonaya devam ettiğini vurgulayan Memioğlu, "Dördüncü maçta grup finalinde kendi oyunumuzu yaparken kaburgam kırıldı. Aynı şekilde diğer maçlarda da kulağımız kırıldı ama buradan boş dönemezdik. Motive olduk kırık kaburgayla. Zaten kaburgamızın kırıldığına dair raporumuz da var. Bu maçta mücadele etmek zorundaydık. Bir odaya kapanarak çok iyi bir motivasyon örneği sergiledik. Çok iyi adapte olduk. Rakibimizde 2019 yılında final yapan Azerbaycanlı kardeşimizdi. Bu maça kırık kaburga ile çıktım. Bizim için sabır mücadelesi oldu gerçekten ve bu maçı 7-1 kazandım" şeklinde konuştu.

"Maçtan sonra bayılma noktasına geldim"

Acılarını maçtan sonra hissettiğini aktaran Hüseyin Memioğlu, "O kadar sıkı motive olmuş ve o kadar kendimi adapte edip öylesine inanmışım ki maçtan sonra bayılma noktasına geldim. Minderin kenarında doktor müdahale etti. Yani bütün acıları maçtan sonra hissettim maç sırasında bu acıları hissetmedik. Bu motivasyon ve inanma ile eş orantılı gelişen bir durum oldu. Yani hak ettiğimizi yaşayamadık" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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