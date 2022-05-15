Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti

15.05.2022 00:50

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta bir trafik kazasına karıştı. Yoldan karşıya geçmeye çalışan vatandaş, önce Kayaalp sonra arkadan gelen tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yozgat'ta Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

KAYAALP'İN ARDINDAN TIR ÇARPTI

Olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kayaalp idaresindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AJJ 366 plakalı tır da çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Milli güreşçi Kayaalp'in yolun karşısına geçen yayaya çarptı: 1 ölü

OLAY YERİNDE YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Dolgunyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dolgunyürek'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Milli güreşçi Kayaalp'in yolun karşısına geçen yayaya çarptı: 1 ölü
Milli güreşçi Kayaalp'in yolun karşısına geçen yayaya çarptı: 1 ölü
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Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, Otomobil, Yozgat, 3. Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Önce milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ardından tır çarptı! Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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