Milli güreşçiler, Bolat Turlykhanov Cup'a hazır - Son Dakika
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Milli güreşçiler, Bolat Turlykhanov Cup'a hazır

30.05.2022 17:59
Milli güreşçiler, Bolat Turlykhanov Cup'a hazır

Kazakistan'da düzenlenecek Bolat Turlykhanov Cup Ranking Serisi'ne katılacak Grekoromen ve Serbest Güreş Erkek A Milli Takımları hazırlıklarını tamamladı.

Kazakistan'da düzenlenecek Bolat Turlykhanov Cup Ranking Serisi'ne katılacak Grekoromen ve Serbest Güreş Erkek A Milli Takımları hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Elmadağ ve Bolu'daki kamplarla 2-5 Haziran tarihlerinde Almatı şehrinde yapılacak organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.

Grekoromen Güreş Milli Takımı yarın, Serbest Güreş Milli Takımı ise 2 Haziran'da yola çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Asbaşkan Murat Şahin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tuncer'in eşlik edeceği milli takım kafilesinde hakem Abdullah Çeker, Grekoromen Milli Takım Teknik Direktörü Erdoğan Karaali ve Atakan Yüksel, Serbest Milli Takım Antrenörü Ahmet Gülhan da yer alacak.

Organizasyonda mindere çıkacak sporcular ve sıkletleri ise şu şekilde oluştu:

Grekoromen Milli Takım:

63 kilo Kerem Kamal ve Ahmet Uyar,

77 kilo Yunus Emre Başar

82 kilo Burhan Akbudak

97 kilo Metehan Başar

130 kilo Osman Yıldırım.

Serbest Milli Takım:

70 kilo Selahattin Kılıçsallayan

86 kilo Fatih Erdin

125 kilo Salim Ercan.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli güreşçiler, Bolat Turlykhanov Cup'a hazır - Son Dakika


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