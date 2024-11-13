Milli Gururumuz Avni Yıldırım Dubai\'den Zaferle Döndü

Spor

Üç raunt süren mücadelede, Yıldırım rakibini nakavt ederek kariyerine bir zafer daha ekledi. Yıldırım, maç sonrası yaptığı açıklamada, bu galibiyetin kendisi için zirveye giden yolda önemli bir adım olduğunu belirtti. Hedefinin, geçmişte masa oyunları nedeniyle elinden alınan WBC orta sıklet kemerini Türk milletine kazandırmak olduğunu vurgulayan milli boksör, Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdırmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Avni Yıldırım'ın bu önemli galibiyeti, hem Türk boksu hem de spor camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.