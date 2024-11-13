Milli Gururumuz Avni Yıldırım Dubai'den Zaferle Döndü - Son Dakika
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Spor

Milli Gururumuz Avni Yıldırım Dubai'den Zaferle Döndü

Milli Gururumuz Avni Yıldırım Dubai\'den Zaferle Döndü

Profesyonel boksta Türkiye'yi yıllardır başarıyla temsil eden milli boksör Avni Yıldırım, Dubai'de çıktığı zorlu müsabakadan galip ayrılarak büyük bir zafer kazandı. Orta sıklet kategorisinde WBC çatısı altında sayısız başarıya imza atan Yıldırım, The Agenda Garden'da Rus rakibi Sergey Gorokhov ile karşılaştı.

13.11.2024 09:20
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Üç raunt süren mücadelede, Yıldırım rakibini nakavt ederek kariyerine bir zafer daha ekledi. Yıldırım, maç sonrası yaptığı açıklamada, bu galibiyetin kendisi için zirveye giden yolda önemli bir adım olduğunu belirtti. Hedefinin, geçmişte masa oyunları nedeniyle elinden alınan WBC orta sıklet kemerini Türk milletine kazandırmak olduğunu vurgulayan milli boksör, Türk boks tarihine adını altın harflerle yazdırmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Avni Yıldırım'ın bu önemli galibiyeti, hem Türk boksu hem de spor camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Milli Gururumuz Avni Yıldırım Dubai'den Zaferle Döndü
Milli Gururumuz Avni Yıldırım Dubai'den Zaferle Döndü

Avni Yıldırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Gururumuz Avni Yıldırım Dubai'den Zaferle Döndü - Son Dakika

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