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A Milli Kadın Hentbol Takımı oyuncularından Beyza İrem Türkoğlu, Romanya'nın SCM Gloria Buzau takımına transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, son olarak Polonya'nın MKS FunFloor Lublin ekibinde forma giyen Beyza İrem, kariyerini Romanya'da sürdürecek.

Sol kanatta görev yapan Beyza İrem, yeni sezonda Romanya'nın SCM Gloria Buzau takımında mücadele edecek.

Aslı İskit Çalışkan, Romanya'da kaldı

Bir diğer milli oyuncu Aslı İskit Çalışkan ise Romanya liginde forma giymeye devam edecek.

Geçen sezon CS Magura Cisnadie takımında oynayan sol oyun kurucu, bir başka Rumen ekibi SCM Craiova takımıyla sözleşme imzaladı.