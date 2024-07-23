Spor

Milli hentbolcu Büşra Işıkhan, Fransa'nın Strasbourg Achenheim Truchtersheim takımına transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımı'mız ve Kastamonu Belediyespor'da sol kanatta forma giyen milli oyuncumuz Büşra Işıkhan, Fransa'nın Strasbourg Achenheim Truchtersheim takımına transfer oldu. Milli oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.