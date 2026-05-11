Milli Judocular Karadağ'da Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Judocular Karadağ'da Başarı Elde Etti

11.05.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ'daki Ümitler Balkan Şampiyonası'nda milli judocular 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

Milli judocular, Karadağ'da düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Budva kentinde gerçekleştirilen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda milli judocular, bireysel ve karışık takım müsabakalarında tatamiye çıktı

Ay-yıldızlı ümit milli judocular, bireysel müsabakalarda 18 madalya kazanırken mix takım müsabakalarında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada, 40 kiloda Başak Vuslat, 44 kiloda Ahsen Yıldırım, +70 kiloda Mürüvvet Nur Özkan, 50 kiloda Kerem Çebi ve 73 kiloda Arda Düzce altın madalya kazandı.

Milli judoculardan 40 kiloda Burçin Karakazan, 44 kiloda Sümeyye Karateke, 52 kiloda Fatma Deniz Avlı, 70 kiloda Ennür Çiftyıldız, +70 kiloda Efsa Ceylin Göl ve 50 kiloda Berkay Gün ise gümüş madalyada kaldı.

Karadağ'da 40 kiloda Şirin Yolcu, 44 kiloda Semanur Alkış, 48 kiloda Hatice Meral, 52 kiloda Ayla Akkaya, +70 kiloda Sultan Nur Diker ile Hira Kilkis ve 55 kiloda Mustafa Cımbıl da bronz madalya aldı.

Organizasyonda karışık ümit milli judo takımı da gümüş madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Judocular Karadağ'da Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
Süper Lig’e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ’’Diren ha’’ şarkısı eşliğinde kaldırdı Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı
Trump: İran’ın ABD’nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez Trump: İran'ın ABD'nin son barış teklifine verdiği yanıt hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez
Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı Amedsporlu Celal Hanalp, kupa törenine annesi ve Sırrı Süreyya Önder’in sesiyle çıktı

20:33
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
20:26
Osimhen’e kötü haber
Osimhen'e kötü haber
19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 20:40:02. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Judocular Karadağ'da Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.