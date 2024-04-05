Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı için antrenman yaptı - Son Dakika
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Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı için antrenman yaptı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu altıncı ve son haftasında Sırbistan ile deplasmanda yapacağı maç için Sırbistan'da antrenman yaptı. Maçın oynanacağı Zrenjanin kentindeki Kristalna Spor Salonu'nda yenilenme çalışması ve düz koşu yapan milli takım, hafif atışlarla antrenmanı tamamladı. Milli takım, Sırbistan ile 7 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Grupta 2 galibiyet, bir beraberlik, 2 de mağlubiyeti bulunan ve Sırbistan ile aynı puana (5) sahip milliler, rakibini yenerek elemeleri ikinci sırada tamamlamayı ve Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

05.04.2024 21:25  Güncelleme: 21:26
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu altıncı ve son haftasında Sırbistan ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Maçın oynanacağı Zrenjanin kentindeki Kristalna Spor Salonu'nda yenilenme çalışması ve düz koşu yapan ay-yıldızlı ekip, hafif atışlarla antrenmanı tamamladı.

Milli takım, Sırbistan ile 7 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Grupta 2 galibiyet, bir beraberlik, 2 de mağlubiyeti bulunan ve Sırbistan ile aynı puana (5) sahip milliler, rakibini yenerek elemeleri ikinci sırada tamamlamayı ve Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı için antrenman yaptı - Son Dakika

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