Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı için antrenman yaptı

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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu altıncı ve son haftasında Sırbistan ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkedeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Maçın oynanacağı Zrenjanin kentindeki Kristalna Spor Salonu'nda yenilenme çalışması ve düz koşu yapan ay-yıldızlı ekip, hafif atışlarla antrenmanı tamamladı.

Milli takım, Sırbistan ile 7 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Grupta 2 galibiyet, bir beraberlik, 2 de mağlubiyeti bulunan ve Sırbistan ile aynı puana (5) sahip milliler, rakibini yenerek elemeleri ikinci sırada tamamlamayı ve Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.