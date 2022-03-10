Milli karateciler hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Milli karateciler hazırlıklarını sürdürüyor

10.03.2022 15:24
Milli karateciler hazırlıklarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karate takımı sporcuları milli formayla katılacakları şampiyona öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü karate takımı sporcuları milli formayla katılacakları şampiyona öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocaeli'de yapılan büyükler karate A Milli Takımı seçmelerinde başarılı olan Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm, 27 Mart tarihine kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "41 il, 159 kulüp ve 486 karatecinin katılımıyla Kocaeli'de gerçekleştirilen şampiyonada başarılı olarak A Milli takıma seçilen Zümra Rezzan İm ve Fatih Şen'e başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA

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Fatih Şen, Kocaeli, Sakarya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli karateciler hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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