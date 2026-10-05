Milli karateciler Yılmaz ve Aslan, Karate 1 Serisi A'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Milli karateciler Yılmaz ve Aslan, Karate 1 Serisi A'da bronz madalya kazandı

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Milli karateciler Yılmaz ve Aslan, Karate 1 Serisi A\'da bronz madalya kazandı
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Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Salzburg'da düzenlenen Karate 1 Serisi A'da birer bronz madalya kazandı. Erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden karateciler, kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

Milli sporcular Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan, Avusturya'da düzenlenen Karate 1 Serisi A müsabakalarında birer bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler kumite 67 kilo kategorisinde Ekrem Altuner Yılmaz ve Kağan Aslan mücadele verdi.

Ay-yıldızlı karateciler, kürsünün üçüncü basamağına çıkma başarısı gösterdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
AvusturyaSalzburgSporSon Dakika

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