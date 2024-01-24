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Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım Bosna Hersek'te altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım Bosna Hersek'te altın madalya kazandı

Türkiye Kayak Federasyonu, alp disiplini milli takım sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım'ın Bosna Hersek'te düzenlenen FIS Kupası'nda slalom yarışında altın madalya kazandığını duyurdu. Yıldırım, turnuvanın ilk gününde de bir altın ve bir bronz madalya elde etmişti. Federasyon, Ceren Reyhan Yıldırım ve antrenörü Hannes Erich Brenner'i tebrik etti.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım Bosna Hersek\'te altın madalya kazandı
24.01.2024 - 23:13,
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Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'te düzenlenen FIS Kupası'nda slalom yarışında altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre alp disiplini milli takım sporcusu Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'te devam eden FIS Kupası'nın ikinci gününde slalom yarışında altın madalya kazandı.

Federasyon, başarısından ötürü milli sporcu Ceren'i ve antrenörü Hannes Erich Brenner'i tebrik etti.

Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım, Bosna Hersek'teki FIS Kupası'nın ilk günündeki yarışlarda da birer altın ve bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA
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Reyhan Yıldırım, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım Bosna Hersek'te altın madalya kazandı - Son Dakika
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