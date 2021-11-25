Üye Girişi
Milli kayakçılar Finlandiya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika

Milli kayakçılar Finlandiya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek

25.11.2021 12:02
Milli kayakçılar Finlandiya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Kayakla Atlama Milli Takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar, Finlandiya'da yarın başlayacak Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Kayakla Atlama Milli Takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar, Finlandiya'da yarın başlayacak Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda daha önce vize alan Fatih Arda, bir kez daha Dünya Kupası'nda finalde yarışmak için piste çıkacak.

Bir diğer milli sporcu Muhammed İrfan Çintımar ise Finlandiya'da olimpiyat vizesi almaya çalışacak. Muhammed İrfan elemelerde elemelerin ardından finallerde ilk 30'a girerse olimpiyata gitmeyi garantileyecek.

Organizasyonda ilk yarışın elemeleri yarın yapılacak. 70'e yakın sporcunun mücadele edeceği yarışta ilk 50'ye giren sporcular, 27 Kasım Cumartesi günü finalde yer alacak. İkinci yarışın elemeleri ve finali ise 28 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Milli sporculardan AA'ya açıklama

Milli sporcular, Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar yarışlar öncesi AA'ya açıklamalarda bulundu.

Fatih Arda, bu yaz olimpiyat kotasını aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu yarışlarda biraz daha performansımı geliştirmeye çalışıyorum. Olimpiyata hazırlık taşıyor. İlk amacımız Dünya Kupası'nda elemeyi geçmek. Sonra da asıl yarışmada ilk 30'a girerek puanımı artırmak istiyorum. Buraya iki sporcuyla katılmak bile önemli bir başarı. Elemeyi geçtiğim ilk yarışta da insanların bize karşı ilgisi artı. Türkiye'yi kış sporlarında pek tanımıyorlar ama biz başarımızla bu sporda olduğumuzu gösterdik. İlgileri arttı. Türk bayrağını temsil etmek bizim için gurur verici."

Muhammed İrfan ise zor bir yarışın kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Antrenmanlarımızı iyi bir şekilde geçirdik. Önce elemeyi geçmek sonra da ilk 30'a kalacak puanı almak istiyorum. Antrenmanlarda yaptığımız atlayışı yarışta yaparsak istediğimiz alırız. Hedefim Finlandiya'da olimpiyat biletini almak. Burada olmazsa şansım diğer yarışlarda da devam edecek. Ancak ben bir an önce kotayı almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası, Finlandiya, Fatih, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli kayakçılar Finlandiya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara'da AK Partililerin konuştuğu seçim tarihi: Kasım 2022 13:02 Ankara'da AK Partililerin konuştuğu seçim tarihi: Kasım 2022 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Son Dakika Haberleri
13:02 Ankara'da AK Partililerin konuştuğu seçim tarihi: Kasım 2022
12:51 Sağlık Bakanı Koca, verdiği Turkovac müjdesi sonrası muhalefetin tepkisini yanıtladı: Sevinmenizi beklerdim
12:33 Seyhan Soylu'nun Nihat Doğan iddiası çok konuşuldu: İki ünlü onun için kavga etti
12:23 Arazöz şoförü olabilmek için 350 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırdı
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
Dünya gündemine oturan olay! Genç model canlı yayında kendisini vajinasından vurdu Dünya gündemine oturan olay! Genç model canlı yayında kendisini vajinasından vurdu         
13:05
ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Kur krizi karşısında can yeleği etkisi yaratabilir ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Kur krizi karşısında can yeleği etkisi yaratabilir         
12:57
Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı         
12:06
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı! Müslüme'nin ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı!         
07:58
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 13:14:41. #1.11#
SON DAKİKA: Milli kayakçılar Finlandiya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement