Milli kayakçılar Finlandiya'da Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Kayakla Atlama Milli Takım sporcularından Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar, Finlandiya'da yarın başlayacak Kayakla Atlama Kış Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda daha önce vize alan Fatih Arda, bir kez daha Dünya Kupası'nda finalde yarışmak için piste çıkacak.

Bir diğer milli sporcu Muhammed İrfan Çintımar ise Finlandiya'da olimpiyat vizesi almaya çalışacak. Muhammed İrfan elemelerde elemelerin ardından finallerde ilk 30'a girerse olimpiyata gitmeyi garantileyecek.

Organizasyonda ilk yarışın elemeleri yarın yapılacak. 70'e yakın sporcunun mücadele edeceği yarışta ilk 50'ye giren sporcular, 27 Kasım Cumartesi günü finalde yer alacak. İkinci yarışın elemeleri ve finali ise 28 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Milli sporculardan AA'ya açıklama

Milli sporcular, Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar yarışlar öncesi AA'ya açıklamalarda bulundu.

Fatih Arda, bu yaz olimpiyat kotasını aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu yarışlarda biraz daha performansımı geliştirmeye çalışıyorum. Olimpiyata hazırlık taşıyor. İlk amacımız Dünya Kupası'nda elemeyi geçmek. Sonra da asıl yarışmada ilk 30'a girerek puanımı artırmak istiyorum. Buraya iki sporcuyla katılmak bile önemli bir başarı. Elemeyi geçtiğim ilk yarışta da insanların bize karşı ilgisi artı. Türkiye'yi kış sporlarında pek tanımıyorlar ama biz başarımızla bu sporda olduğumuzu gösterdik. İlgileri arttı. Türk bayrağını temsil etmek bizim için gurur verici."

Muhammed İrfan ise zor bir yarışın kendilerini beklediğini vurgulayarak, "Antrenmanlarımızı iyi bir şekilde geçirdik. Önce elemeyi geçmek sonra da ilk 30'a kalacak puanı almak istiyorum. Antrenmanlarda yaptığımız atlayışı yarışta yaparsak istediğimiz alırız. Hedefim Finlandiya'da olimpiyat biletini almak. Burada olmazsa şansım diğer yarışlarda da devam edecek. Ancak ben bir an önce kotayı almak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.