Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak - Son Dakika
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Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak

25.05.2022 09:57
Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak

Kürek Milli Takımı, Sırbistan'da 27-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın 1. ayak yarışlarına katılacak.

Kürek Milli Takımı, Sırbistan'da 27-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın 1. ayak yarışlarına katılacak.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek organizasyonda üç kategoride madalya mücadelesi verecek.

Dünya Kupası'nda yarışacak milli kürekçiler ve kategorileri şöyle:

W 1x (Kadınlar tek çifte): Elis Özbay

M 2- (Erkekler iki tek): Kaan Yılmaz Aydın-Aydın İnanç Şahin

LM 1x (Hafif kilo erkekler tek çifte): Enes Yenipazarlı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli kürekçiler Dünya Kupası'nda yarışacak - Son Dakika


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