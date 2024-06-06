Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika
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Spor

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası\'nda yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Asrın Rodi Pak, Belçika'da düzenlenen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak. Milli sporcu, Spa-Francorchamps Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama turlarına katıldıktan sonra 8 saatlik dayanıklılık yarışında mücadele edecek.

06.06.2024 16:11
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Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika etabında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Asrın Rodi Pak, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen organizasyonda, yarın Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan Spa-Francorchamps Pisti'nde serbest antrenman ve sıralama turlarına katılacak.

Milli sporcu 21 ülkeden 37 takımın katılacağı şampiyonada, 8 Haziran Cumartesi günü ise yerel saat ile 14.00-22.00 arasında 8 saatlik dayanıklılık yarışında mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika

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