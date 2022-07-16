Milli okçular başarılarını devam ettirmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milli okçular başarılarını devam ettirmek istiyor

16.07.2022 11:03

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ve Almanya'da geçen ay düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda birincilik elde eden Gülnaz Büşranur Coşkun, başarılarını devam ettirmek istiyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ve Almanya'da geçen ay düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda birincilik elde eden Gülnaz Büşranur Coşkun, başarılarını devam ettirmek istiyor.

Milli okçular, Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen milli takım kampında çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Tokyo'da elde ettiği başarının ardından daha çok tanındığını dile getiren Mete Gazoz, sokağa çıktığında insanların yanına gelip fotoğraf çekilmek istediklerini belirterek, "Saha içinde aldığımız başarıların saha dışında herkesçe bilinmesi güzel hissettiriyor. Ancak, saha dışındaki bu ilginin saha içine çok bir etkisi olmadı." diye konuştu.

Gazoz, 2022 yılının kendileri açısından çok güzel devam ettiğini, neredeyse katıldıkların bütün turnuvalarda mutlaka kürsüye çıktıklarını ifade ederek. "Kişisel olarak da kazanabileceğim kadar madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

"Umarım ki finale çıkarız"

Geçen haziran ayında Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, klasik yay kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Gülnaz Büşranur Coşkun ise elde ettiği şampiyonlukla bu yıl ki en büyük hedefini gerçekleştirdiğini söyledi.

Kolombiya'nın Medellin kentinde 18 Temmuz'da başlayacak Dünya Kupası'nın 4. ve son ayağına katılacaklarını aktaran Coşkun, "Dünya Kupası'nda hem takım olarak hem de bireysel olarak çok güzel şeyler yapmak istiyoruz. Umarım ki finale çıkarız. Birinci oluruz diye umuyorum." dedi.

Coşkun, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı kıl payı kaçırdığını, bu yüzden artık kendisine olimpiyat hedefi koymadığını, her gittiği yarışmada başarılı olmaya çalıştığını kaydetti.

Göktuğ Ergin: "Olimpiyat altını karakteri üzerindeki olumlu etki yaptı"

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin de Mete Gazoz'un kazandığı olimpiyat madalyasından sonra olgunlaştığını, ileriye dönük daha sağlam adımlarla ilerlediğini söyledi.

Milli sporcunun önceki yıllara nazaran daha düşük bir tempoda 2022 yılı yarışmalarına hazırlanmasına karşın katıldığı yarışmalarda farkını ve kalitesini ortaya koymaya devam ettiğini vurgulayan Ergin, "Mete önümüzdeki yıl çok daha güçlü olacak. Bunun emarelerini de şu ana kadar katıldığı yarışmalarda gösteriyor. Olimpiyat altınının onun karakteri üzerindeki olumlu etkisi, bizi önümüzdeki yıllara çok daha umutlu bakmaya yönlendiriyor." diye konuştu.

"Potansiyeli çok daha fazla"

Büyüklerde Avrupa Şampiyonu olan Gülnaz Büşranur Coşkun ile 2013 yılından beri beraber çalıştıklarını dile getiren Ergin, sporcusunun önceki yıllarda gençlerde Avrupa Şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Milli sporcunun sürekli kendini geliştirdiğini ve başarısının da sürekli artarak devam ettiğini aktaran Ergin, "Bu yıl kariyerinin zirvesine ulaşmış gibi gözükse de potansiyeli çok daha fazla. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Gülnaz Büşranur Coşkun'un da yer aldığı bayan milli takımımızın madalya alabileceğini düşünüyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Japonya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı Japonya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası, Japonya'da düzenlenecek 2025 Dünya Atletizm Şampiyonası, Japonya'da düzenlenecek
Kaynak: AA

Mete Gazoz, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli okçular başarılarını devam ettirmek istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:07 EYT'liler bu haberi bekliyordu! Tarih açıklandı... İşte üzerinde çalışılan 5 formül
10:42 Duy Beni'deki taciz sahnesi izleyicilerden tepki gördü: Çocukların bilinçaltına ne koymaya çalışıyorsunuz?
10:37 Komşu paranoyası polisi meşgul etti! Cinayete kurban gittiği sanılan kadın telefona cevap verdi
10:31 Kayalıklardan mı düştü? Haber alınmayan yaşlı çobanın cansız bedeni bulundu
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 11:29:24. #1.12#
SON DAKİKA: Milli okçular başarılarını devam ettirmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement