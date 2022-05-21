Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'daki ilk yarışta ikinci oldu - Son Dakika
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Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'daki ilk yarışta ikinci oldu

21.05.2022 16:29
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'daki ilk yarışta ikinci oldu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin ikinci ayağı Avusturya'da düzenlenen ilk yarışta podyuma çıktı.

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ADAC GT Masters serisinin ikinci ayağı Avusturya'da düzenlenen ilk yarışta podyuma çıktı.

Serinin ikinci etabında ilk yarış, Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirildi.

Takım arkadaşı Christian Engelhart ile ikinci sıradan başladığı müsabakada başarılı bir sürüş ortaya koyan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, yarışı ikincilikle tamamladı.

ADAC GT Masters'ta Avusturya etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 14.00'te yapılacak.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Avusturya'daki ilk yarışta ikinci oldu - Son Dakika


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