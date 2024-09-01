Milli para okçu Bahattin Hekimoğlu Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finalde elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Bahattin Hekimoğlu, erkekler W1 kategorisinde çeyrek finalde elendi.
Milli sporcu, Invalides'teki para okçuluk müsabakalarında erkekler W1 müsabakalarında İtalya'dan Paolo Tonon ile karşılaştı.
Mücadelede rakibine 138-134 yenilen Bahattin Hekimoğlu, bireysel kategoride oyunları madalyasız kapattı. Milli sporcu, yarın karışık takım müsabakasına çıkacak.
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