Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda kelebekte ikinci altınını kazandı - Son Dakika
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Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa Şampiyonası'nda kelebekte ikinci altınını kazandı

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, Avrupa Şampiyonası\'nda kelebekte ikinci altınını kazandı
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Sevilay Öztürk, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası kadınlar 50 metre kelebek S5 finalinde 43.35'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Böylece şampiyonada ikinci altınını elde eden sporcu, milli takımın madalya sayısını da artırdı.

Milli sporcu Sevilay Öztürk, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 finalinde yarıştı.

Finalde 43.35'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinci olan Sevilay, 50 metre sırtüstü S5 kategorisinin ardından şampiyonada ikinci altın madalyasını elde etti. Bu kategoride bir diğer milli sporcu Esra Yüce ise 45.30'luk derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda erkekler 100 metre kurbağalama SB7 finalinde mücadele eden Turgut Aslan Yaraman da 1.18.36'lık derecesiyle yarışı ikinci tamamlayarak gümüş madalyaya ulaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazanan Sevilay Öztürk, final yarışının ardından AA muhabirine, "Çok heycanlıydım. Tekrardan birincilik madalyasını hedefliyordum. Derecemi de geliştirmem benim için ayrıca önemliydi. Derecemi geliştirdiğim ve İstiklal Marşı'mızı okuttuğum için çok gurur duydum. Saniyelerle yüzdüğümüz için yarışın nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Sanki suya atlıyoruz ve tekrardan sudan çıkıyormuşuz gibi hissediyoruz." dedi.

Hedeflerine ulaşmasının kendisini daha da motive ettiğini aktaran Sevilay, 2027'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda birinciliklerine devam etmek istediğini belirtti.

Sevilay Öztürk'ün antrenörü Mehmet Ali Albas ise şampiyonanın 3'üncü gününde 9 madalyaya ulaştıklarını dile getirerek, "38 ülkenin arasında sıralamada ilk 4'teyiz. İnşallah müsabakaların sonunda çok madalya almak istiyoruz. Genç kadromuz var. Gerek milli takım gerekse kulüp bazında başarılıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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