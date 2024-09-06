Sevilay Öztürk'ten Bronz Madalya

Spor

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para yüzücü Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın yüzme branşında kadınlar 50 metre kelebek S5 finali gerçekleştirildi. Bu yarışta milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı yer aldı. Sevilay Öztürk üçüncü olarak bronz madalya kazanırken; Sümeyye Boyacı ise yedinci oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Para yüzmede ülkemize bronz madalya kazandıran milli sporcumuzu gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.