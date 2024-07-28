Milli sporcu Berke Saka, 100 metre sırtüstünde yarı finale kalamadı

Milli sporcu Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstünde yarı finale kalamadı.
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı.
Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.
Berke Saka, 200 metre bireysel karışıkta olimpiyat mücadelesini sürdürecek.
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