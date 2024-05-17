Milli Sporcu Buse Savaşkan Fransa\'da Gümüş Madalya Kazandı

Milli sporcu Buse Savaşkan, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Montreuil Atletizm Yarışları'nda yüksek atlamada 1,83 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Buse Savaşkan, Fransa'nın Montreuil şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda 1,83 metrelik derecesiyle kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Yarışmada Finlandiya'dan Ella Junnila 1,90 metrelik derecesiyle birinci, aynı ülkeden Heta Tuuri ise 1,83 metrelik derecesiyle üçüncü oldu.
Organizasyonda milli atletlerden Mehmet Çelik ise 1500 metrede 3.37.56'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.
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