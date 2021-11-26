Milli sporcu Kardeşler, İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Erzurum Çelebispor Kulübü Sporcusu Volkan Kardeşler, İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli karateci havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Erzurum Çelebispor Kulübü sporcusu Volkan Kardeşler İşitme Engeliler Dünya Karate Şampiyonasından bronz madalya ile döndü. İran'da yapılan İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda Erzurum Çelebi Spor Kulübü'nden Volkan Kardeşler üçüncü oldu. Milli sporcu Havalimanında çiçeklerle karşılandı. Oldukça heyecanlı gözüken milli karateci, ülkesine bir madalya daha kazandırmanın gururunu yaşadığını söyledi. Volkan Kardeşler'in elde ettiği zafer şehirdeki sporseverler ile Çelebispor kulübünü de sevince boğdu. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, havalimanında karşıladıkları bronz madalyalı sporcuyu kutladı.

Milli karateciye çiçek veren İl Müdürü Öztürk, "Volkan ilimiz ve ülkemiz adına dünya arenasında kürsüye çıkmıştır. Kendisini başarısından ötürü tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra kendisi bize dünya şampiyonluğu sevinci yaşatır" diye konuştu.

Bu arada havalimanındaki karşılama törenine antrenörler Muhammed Çelebi, Özkan Kırıveroğlu ile olimpiyat şampiyonu judocu Erkan Esenboğa da katıldı. - ERZURUM