Milli Sporcu Tuğba Toptaş\'a Destek Ziyareti

21.02.2026 09:56
Tuğba Toptaş, Balkan Şampiyonası öncesi Kaymakam Kahraman'ı ziyaret etti. Destek mesajları verildi.

Digor İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin İnce, Balkan Şampiyonası'nda atletizm branşında Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporcu Tuğba Toptaş, ile birlikte Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, sporcunun şampiyona hazırlıkları ve yürütülen antrenman süreci hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Ayrıca Digor'da sporun gelişimine yönelik yapılan çalışmaların da ele alındığı görüşmede, gençlerin spora yönlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman, uluslararası arenada mücadele eden milli sporcu Tuğba Toptaş'ın Kars'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirterek, başarı dileklerini iletti. Sporun disiplin, azim ve kararlılık gerektirdiğine dikkat çekilen ziyarette, sporculara verilen desteğin artarak süreceği ifade edildi.

Ziyaret sonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin İnce, spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Kaymakama Kahraman'a teşekkür ederken, Balkan Şampiyonası'nda yarışacak olan milli sporcu Tuğba Toptaş'a üstün başarı temennisinde bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

