Milli Sporcular 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Sporcular 6 Madalya Kazandı

Milli Sporcular 6 Madalya Kazandı
11.05.2026 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münih'te düzenlenen Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda milli sporcular 6 madalya elde etti.

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular 6 madalya birden kazandı.

Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde taekwododa 4, para taekwondoda ise 2 sıklette müsabakalar yapılırken, 8 milli sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli sporcular ilk gün 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Erkekler 68 kg'da mücadele eden 20 yaşındaki sporcu Berkay Erer, Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 3 kez Ümitler Avrupa, 1 kez Ümitler Dünya ve 1 kez Yıldızlar Avrupa şampiyonu olan Berkay, bu kez de büyüklerde Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Kadınlar 46 kg'da mücadele eden son dünya şampiyonu Emine Göğebakan ise 2022'den sonra bir kez daha gümüş madalya kazandı.

Para taekwondoda ise kadınlar 47 kg'da Nurcihan Ekinci Gül gümüş ve Büşra Emire bronz, erkekler 58 kg'da Ali Can Özcan ve Hamza Tarhan da bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın ikinci gününde 4 taekwondocu ve 6 para taekwondocu madalya mücadelesi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Olaylar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Sporcular 6 Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz 90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz

21:35
3 senede 3 şampiyonluk Böyle giderse seneye Süper Lig’deler
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
21:04
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği tarihi açıkladı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
20:59
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
20:33
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 21:39:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Milli Sporcular 6 Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.