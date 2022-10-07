Milli sporcular, Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası'nda 4 madalya aldı - Son Dakika
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Milli sporcular, Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası'nda 4 madalya aldı

07.10.2022 16:46
Milli sporcular, Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası'nda 4 madalya aldı

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası'ndan milli sporcular, 2 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası'ndan milli sporcular, 2 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Atina'da düzenlenen şampiyonada, yüzme, koşu ve atıştan oluşan triathle branşında milli sporcular 4 madalya aldı.

17 yaş altı kategorisinde Eda Özrodop ve Erkan Altunay altın, 15 yaş altında Elif Naz Aktaş ile 13 yaş altında Mustafa Sertkaya gümüş madalya kazandı.

Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası, yarın laser run karışık bayrak yarışı ve biathle karışık bayrak yarışıyla devam edecek.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli sporcular, Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası'nda 4 madalya aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli sporcular, Avrupa Biathle Triathle Şampiyonası'nda 4 madalya aldı - Son Dakika
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