Milli sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın 2. etabında mücadele edecek.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre Pazarcık kentindeki organizasyon, 17 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek.
Turnuvada Türkiye'yi, İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran ve Muhammed Emir Kurtulan temsil edecek.
Son Dakika › Spor › Milli Sporcular, Bulgaristan'da Pentatlon Dünya Kupası'nda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?