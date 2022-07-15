Milli sporculardan 15 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda bronz madalya

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad 'ta düzenlenen şampiyonanın son gününde, Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çift kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

Sırbistan 'da düzenlenen 15 Yaş Altı Yıldızlar-Gençler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Büşra Demir-Aybüke Banu Şimşek çifti kadınlarda bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

Sırbistan, Spor, Son Dakika

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