Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar - Son Dakika
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Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar

23.07.2022 13:45

milli stoper Ozan Kabak, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki Ozan Kabak 7 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'a transfer oldu.

Milli stoper Ozan Kabak resmen Hoffenheim'da. 22 yaşındaki Ozan Kabak'ın 7 milyon euro bonservis ve artı bonuslar karşılığında Schalke'den ayrılıp Hoffenheim'a imza attığı öğrenildi.

"GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yeni takımıyla sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki savunmacı, "Hoffenheim'a geldiğim için çok mutluyum. Hoffenheim, Almanya'nın en heyecan verici kulüplerinden birisi ve özellikle genç oyuncuların yetişmesi açısından muazzam bir ünü var. Takımla ve yeni teknik heyetimle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Hemen antrenmanlara başlayabileceğim için çok mutluyum" dedi.

"OZAN SON DERECE GÜÇLÜ BİR SAVUNMACI"

Hoffenheim Futbol Direktörü Alexander Rosen ise "Güçlü ve dinamik ikili mücadeleleri başta olmak üzere Ozan son derece güçlü bir savunmacı. Buna ek olarak hızlı ve mükemmel bir hava hakimiyeti var. Bu özelliği de onu rakip kaledeki set hücumlarında dahi tehlikeli hale getiriyor. Genç yaşına rağmen birçok iniş çıkış yaşadı ve bu tecrübeler kişiliğinin olgunlaşmasını sağladı. Geçtiğimiz sezonun sonundan bu yana savunmaya takviye yapma ihtiyacımız olduğunu söylüyordum nihayet Ozan Kabak'ın hem karakteri hem de futboluyla aradığımız kriterlere uyduğuna ikna oldum" ifadelerini kullandı.

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