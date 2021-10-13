Milli Takım'da Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere soyunma odası yasağı getirdi

Ay-Yıldızlı takımda Stefan Kuntz'un disiplin kararları uygulamaya geçti. Kuntz, düzeni getirmek adına kuralların en tepeden itibaren uygulanması gerektiğine inanıyor. Kuntz, soyunma odasına girilmemesi talebinde bulundu.

"BİZİM MAHREMİMİZ"

Kuntz toplantıda, "Soyunma odası bizim mahremimimz ve öyle kalmalı" dedi, bu istek kabul gördü. Letonya maçından sonra kimse aşağıya inmedi.

ALTINTOP DA UYDU

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un uyduğu ve Letonya maçından sonra soyunma odasına gitmediği öğrenildi.