Ay-Yıldızlı takımda Stefan Kuntz'un disiplin kararları uygulamaya geçti. Kuntz, düzeni getirmek adına kuralların en tepeden itibaren uygulanması gerektiğine inanıyor. Kuntz, soyunma odasına girilmemesi talebinde bulundu.
Kuntz toplantıda, "Soyunma odası bizim mahremimimz ve öyle kalmalı" dedi, bu istek kabul gördü. Letonya maçından sonra kimse aşağıya inmedi.
TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un uyduğu ve Letonya maçından sonra soyunma odasına gitmediği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Milli Takım'da Alman disiplini! Stefan Kuntz, TFF Başkanı ve yöneticilere soyunma odası yasağı getirdi - Son Dakika Spor