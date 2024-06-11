Milli Takım, Polonya maçının ardından antrenmana devam etti - Son Dakika
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Spor

Milli Takım, Polonya maçının ardından antrenmana devam etti

A Milli Futbol Takımı, Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından Hutnik Varşova Stadı'nda antrenman yaparak EURO 2024 hazırlıklarına devam etti. Maçta ilk 11'de başlayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular sahada çalıştı. Antrenmanda Ümit Milli Takım'dan Yasin Özcan ve Uğur Kaan Yıldız da yer aldı. Milliler, yarın biletli seyircilere ve basına açık bir antrenman yapacak.

11.06.2024 17:28
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A Milli Futbol Takımı, dün Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından bugün Hutnik Varşova Stadı'nda yaptığı antrenmanla EURO 2024 hazırlıklarına devam etti.

Polonya- Türkiye özel maçına ilk 11'de başlayan futbolcular otelde yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular ise sahada çalıştı. Isınma ile başlayan idman, pas ve taktik çalışmaların ardından 5'e 5 maç ile sona erdi. Ümit Milli Takım'dan Yasin Özcan ve Uğur Kaan Yıldız da antrenmanda yer aldı.

Milliler, yarın TSİ 12.30'da Barsinghausen'de bulunan August Wenzel Stadyumu'nda biletli seyircilere ve basına açık bir antrenman yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Milli Takım, Polonya maçının ardından antrenmana devam etti - Son Dakika

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