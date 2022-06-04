Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı

04.06.2022 22:32
Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli tekvandocuların ikinci altın madalyası, erkekler +80 kilo finalinde Fildişi Sahili'nden Cheick Sallah Cisse'yi yenen Emre Kutalmış Ateşli'den geldi.

Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda milli tekvandocu Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı.

YORUMLAR
500
Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile Roma'da evlendi
Kaynak: AA

Emre Kutalmış Ateşli, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 22:39:00. #1.12#
SON DAKİKA: Milli tekvandocu Ateşli, Roma'da altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement