Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı. Başkent Belgrad'da gerçekleşen organizasyonda 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu mücadele etti. 19 yaşındaki milli sporcu Furkan, yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi ve finalde Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

09.05.2024 19:47
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Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 54 kiloda finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalya kazandı

Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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