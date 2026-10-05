Milli tenisçi Ahmet Kaplan, French Riviera Açık'ta Sam Schroder'e yenilip ikinci oldu

Milli tenisçi Ahmet Kaplan, French Riviera Açık'ta Sam Schroder'e yenilip ikinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'daki WC1000 French Riviera Açık'ta ikinci oldu. Quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder'e 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan Kaplan, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Fransa'da düzenlenen WC1000 French Riviera Açık'ta ikinci oldu.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ahmet Kaplan, quad finalinde 1 numaralı seri başı Hollandalı Sam Schroder ile karşılaştı.
Rakibine 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA
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