Milli tenisçi İpek Öz, Copa Colsanitas'a ikinci turda veda etti - Son Dakika
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Milli tenisçi İpek Öz, Copa Colsanitas'a ikinci turda veda etti

08.04.2022 11:39
Milli tenisçi İpek Öz, Copa Colsanitas'a ikinci turda veda etti

Milli tenisçi İpek Öz, WTA 250 turnuvası Copa Colsanitas'ta ikinci turda elendi.

Milli tenisçi İpek Öz, WTA 250 turnuvası Copa Colsanitas'ta ikinci turda elendi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen toprak kort turnuvasının ilk turunda Şilili Daniela Seguel'i 2-0 yenerek kariyerinin ilk WTA ana tablo galibiyetini elde eden Öz, ikinci turda geçen yılın şampiyonu Kolombiyalı Camila Osorio ile karşılaştı.

Milli sporcu, dünya 33 numarası Osorio'ya 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup oldu.

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Milli Tenisçi, Kolombiya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli tenisçi İpek Öz, Copa Colsanitas'a ikinci turda veda etti - Son Dakika


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