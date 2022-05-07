Milli triatloncu Ruso Yakimoviç'ten önemli başarı - Son Dakika
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Milli triatloncu Ruso Yakimoviç'ten önemli başarı

07.05.2022 18:38
Milli triatloncu Ruso Yakimoviç'ten önemli başarı

Milli triatloncu Ruso Yakimoviç, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Ironman yarışlarında genel klasmanda 8'inci oldu.

Milli triatloncu Ruso Yakimoviç, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Ironman yarışlarında genel klasmanda 8'inci oldu.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iddialı triatletlerinin katıldığı Ironman 140.6'da Türkiye'yi milli sporcu Ruso Yakimoviç temsil etti.

Toplam 9 saat 23 dakikalık sürede yarışı tamamlayan milli sporcu yaş grubunda ise ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli sporcu Ruso Yakimoviç zorlu bir yarışta mücadele ettiğini belirterek, "Bu mesafeyi bitirmek böylesi bir dereceyle oynayabilmek kolay değil. Bunu başarabilmek benim en büyük motivasyonum. 20 haftada verilen özveri ve fedakarlıkların sonucunu iyi bir şekilde almak beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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