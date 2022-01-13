Milli yelkenci Alican Kaynar, olimpiyat için sınıf değiştirdi Açıklaması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda "Finn" sınıfında madalya mücadelesi hakkı elde eden ve bunu Türk yelkeninde başaran ilk sporcu olan Alican Kaynar, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almak için "Nacra 17" sınıfına geçti.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından antrenör Tara Pachedo gözetiminde Çeşme'de gerçekleştirilen Nacra 17 Olimpik Hazırlık Kampı'na Beste Kaynakçı'yla katılan Alican Kaynar, sınıf değişikliğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında milli sporcu, şu ifadeleri kullandı:

"2021 senesinde Uluslararası Yelken Federasyonunun aldığı kararla, 'Finn' sınıfı ve '470 Kadınlar' sınıfı 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almayacak. Alınan bu karar bizim madalya hedefimizi yarıda bıraktı. 'Nacra 17' sınıfında yarım kalan hedeflerimizi tamamlamak istiyoruz. Nacra 17, su altı kanatları sayesinde gövdenin sudan ayrılarak müthiş bir sürate erişmesini sağlıyor. Bugün America's Cup, Sail GP ya da Okyanus Yarışı'na baktığımızda bu tip tekneler kesinlikle yelkenin geleceğini temsil ediyor. Bu sebeple Nacra sınıfında ülkemizi temsil etmek ve Türk yelkenciliğini geleceğe taşımak istiyoruz."

Federasyona, Gençlik ve Spor Bakanlığına ve kulübü Fenerbahçe'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Alican, "Bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz 3 kampta müthiş bir ilerleme gösterdik ve çok iyi bir takım olduk. 2024 Paris Olimpiyatları ve madalya hedefimiz olan 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tara Pachedo gözetiminde Çeşme'de gerçekleştirilen kamp, 26 Ocak'a kadar devam edecek.