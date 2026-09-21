Milli yelkenciler İrlanda ve Polonya'da iki şampiyonada mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli yelkenciler İrlanda ve Polonya'da iki şampiyonada mücadele edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli yelkenciler, İrlanda'nın Bundoran kasabasındaki Dalga Sörfü Avrupa Şampiyonası ile Polonya'nın Puck kasabasındaki IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Merve Vatan ve Rüya Uğurlu, 4 Ekim'de sona erecek dünya şampiyonasında madalya mücadelesi verecek.

Milli yelkenciler, İrlanda'da Dalga Sörfü Avrupa Şampiyonası'nda, Polonya'da ise IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Dalga Sörfü Avrupa Şampiyonası, 22 Eylül-5 Ekim tarihlerinde İrlanda'nın Bundoran kasabasında gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'yi Semir Köse, Kenan Doğru, Canan Duru Düzce, Yağmur Girişken, Ali Köse (Hatay Sörf Spor Kulübü), Yiğit Ata Yılmaz, Nisa Keser (İstanbul Ferdi) ve Defne Aygün (Rize Ferdi) temsil edecek.

Milli sporcuların antrenörlüğünü Ferit Ercan ile Kadir Tolga Uçal üstleniyor.

IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Polonya'da

Polonya'nın Puck kasabasında bugün başlayan IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ise 4 Ekim'de sona erecek.

Organizasyonda Türkiye adına Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Merve Vatan ile Pro Sailing Academy Spor Kulübü sporcusu Rüya Uğurlu, madalya mücadelesi verecek.

IQ Foil 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda milli sporcularla antrenör olarak Jaroslaw Miarczysnki görev yapıyor.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıDünya ŞampiyonasıPolonyaDünyaMerveSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
20:25
Bakan Fidan’dan ABD’ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
Bakan Fidan'dan ABD'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
20:18
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
Fenerbahçelileri havalara uçuran imza! Meesseman yeniden sarı-lacivertlilerde
20:07
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
19:53
Real Madrid’in efsanesi Makelele, Mourinho’yu yerin dibine gömdü
Real Madrid'in efsanesi Makelele, Mourinho'yu yerin dibine gömdü
19:24
Diyarbakır’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti
19:24
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 20:47:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Milli yelkenciler İrlanda ve Polonya'da iki şampiyonada mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement