Milliler Hollanda'ya 3-0 Mağlup

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, Brezilya etabındaki üçüncü maçında cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Salon: Arena Nilson Nelson

Hakemler: Ricardo Iglesias Borotto (Küba), Angela Grass (Brezilya)

Türkiye: Berka, Defne, İlkin, Deniz, Dilay, Yaprak, Eylül (L) (Melis, Buse, Beren, Aylin, Karmen, Ezel)

Hollanda: Van Aalen, Knollema, Baijens, Dambrink, Kok, Stuut, Reesink (L) (Jansen, Bongaerts, Van de Vosse)

Setler: 23-25, 17-25, 18-25

Süre: 80 dakika - İSTANBUL