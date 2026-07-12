Milliler Slovenya'ya Yenildi

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki beşinci maçında Slovenya'ya 3-1 yenildi.

İtalya'nın Porto San Giorgio kentinde oynanan karşılaşmayı 25-17, 22-25, 25-13 ve 25-21'lik setlerle kaybeden ay-yıldızlılar, gruptaki 4. mağlubiyetini yaşadı. Bu sonuçla Türkiye'nin yarı final şansı da sona erdi.

Milli takım, şampiyonadaki 6. maçında 14 Temmuz Salı günü TSİ 16.00'da Sırbistan ile karşılaşacak.