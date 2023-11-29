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Milyonlarca dolarını fona kaptıran Arda Turan'ın günler sonra yüzü güldü - Son Dakika

Milyonlarca dolarını fona kaptıran Arda Turan'ın günler sonra yüzü güldü

Milyonlarca dolarını fona kaptıran Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a futbolcuları ve kulüp başkanı Murat Özkaya moral verdi. Takımın tecrübeli ismi Uğur Demirok maç sonu Turan'ı tribünlere götürürken, ''Bugün bu maçı hocamız için oynadık. Her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Allah razı olsun'' dedi. Turan kendisine verilen moral sonrası zıplayarak taraftarın tezahüratlarına eşlik etti.

29.11.2023 - 11:31,  Güncelleme: 12:16
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1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı 2-1 yenen Eyüpspor'da futbolcular ve kulüp başkanı Murat Özkaya, teknik direktör Arda Turan'ın etrafında yumak oldu. Milyonlarca dolarını banka müdürü Seçil Erzan'ın fonuna kaptıran Turan'a moral veren takımın deneyimli ismi Uğur Demirok, "Bu maçı hocamız için oynadık" dedi.

"GÜZEL BİR AİLEYİZ"

Uğur Demirok yaptığı konuşmada, "Biz çok güzel bir aileyiz. Bugün sadece futbol ailesi olduğumuzu göstermedik. Biz, iyisiyle kötüsüyle, derdiyle sevinciyle hep beraber güzel bir aileyiz. Bugün bu maçı hocamız için oynadık. Her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN TEZAHÜRATLARA EŞLİK ETTİ

Moralinin oldukça yerine geldiği görülen Arda Turan, daha sonra tribünlere giderek tezahüratlara eşlik etti. Zıplayarak besteler söyleyen Turan'ın o görüntüleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

Milyonlarca dolarlık vurgun yiyen Arda Turan'ın günler sonra yüzü güldü! Sevinçten yerinde duramadı

Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonlarca dolarını fona kaptıran Arda Turan'ın günler sonra yüzü güldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milyonlarca dolarını fona kaptıran Arda Turan'ın günler sonra yüzü güldü - Son Dakika
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