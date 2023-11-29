Milyonlarca dolarını fona kaptıran Arda Turan'ın günler sonra yüzü güldü

1. Lig'in 13. haftasında evinde Manisa FK'yı 2-1 yenen Eyüpspor'da futbolcular ve kulüp başkanı Murat Özkaya, teknik direktör Arda Turan'ın etrafında yumak oldu. Milyonlarca dolarını banka müdürü Seçil Erzan'ın fonuna kaptıran Turan'a moral veren takımın deneyimli ismi Uğur Demirok, "Bu maçı hocamız için oynadık" dedi.

"GÜZEL BİR AİLEYİZ"

Uğur Demirok yaptığı konuşmada, "Biz çok güzel bir aileyiz. Bugün sadece futbol ailesi olduğumuzu göstermedik. Biz, iyisiyle kötüsüyle, derdiyle sevinciyle hep beraber güzel bir aileyiz. Bugün bu maçı hocamız için oynadık. Her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN TEZAHÜRATLARA EŞLİK ETTİ

Moralinin oldukça yerine geldiği görülen Arda Turan, daha sonra tribünlere giderek tezahüratlara eşlik etti. Zıplayarak besteler söyleyen Turan'ın o görüntüleri sosyal medyada da çok konuşuldu.