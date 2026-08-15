Minik Kramponların Sevimli Taktik Görüşmesi

Bolu'da Dörtdivan spor alt yaş gruplarında futbol oynayan 5-6 yaş grubundaki çocukların maç öncesinde yaptığı taktik görüşmesi renkli anlara sahne oldu.

Bolu'da amatör spor kulüplerinden Dörtdivanspor'un 5-6 yaş grubundaki minik kramponlar, yeşil sahaya çıkmadan önce taktik konuşması için bir araya geldi. Karşılaşma öncesi görev dağılımının ve mevkilerin belirlendiği anlarda ise ilginç ve bir o kadar da sevimli anlar yaşandı.

Herkes sağ kanat olmak istedi

Kendi aralarında saha dizilişini yapan minik oyuncular, sağ kanat mevkiini bir türlü paylaşamadı. Takımdaki çocukların tamamının aynı anda sağ kanat oyuncusu olmak istemesi üzerine yaşanan anlaşmazlık güldürdü.